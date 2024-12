Digitale, capo di Gabinetto Barberis: “Sfruttare strumenti digitali per raccogliere istanze cittadini e fornire informazioni puntuali”

10 Dicembre 2024

Your browser does not support the video tag.

“Dobbiamo pensare all’amministrazione come un fascio complesso di strumenti che sono certamente azionabili dagli amministratori ma anche direttamente dai cittadini, dobbiamo metterci nella prospettiva del cittadino e riuscire ad ascoltarlo da un lato, sfruttando gli strumenti digitali per raccoglierne le istanze in maniera sempre più puntuale, e dall’altro fornire quante più informazioni, nella maniera più semplice possibile, su quelli che sono i servizi a disposizione dei cittadini”. Sono le parole di Filippo Barberis, capo di Gabinetto del sindaco di Milano, in occasione della presentazione del The Corporate Communication Magazine n.13 dell’International Corporate Communication Hub – Icch, intitolato ‘La Velocità Del Cambiamento – economia, società, cultura’, svoltosi presso la Fondazione Eni Enrico Mattei a Palazzo delle Stelline a Milano.