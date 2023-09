Settembre 29, 2023

Digitale e competenze, Italia al di sotto della media europea. L’Europa lancia l’allarme sul gap di competenze digitali perché al 2030 mancheranno all’appello 8 milioni di specialisti Ict nel ‘vecchio continente’ e anche l’Italia ha i suoi ‘buchi’ da coprire visto che ben 1 cittadino su 2 è privo di competenze digitali. Bruxelles invita gli Stati membri ad agire collettivamente per colmare le lacune presenti riguardo gli investimenti.