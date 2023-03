Marzo 24, 2023

“Oggi sono al convegno di Udicon per parlare di transizione digitale e nello specifico come l’edutainment, la gramification e le nuove tecnologie possono essere utilizzati per la transizione digitale”, lo ha detto il docente di edutainment, gramification e nuove tecnologie, Carlo Cuomo, a margine della quarta Assemblea Nazionale Udicon: “Next Generation Consumers – Il lavoro di oggi, il futuro di domani” tenutasi a Roma presso A.Roma Lifestyle Hotel.