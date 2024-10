Digitalmeet 2024, Barachini: “Proposta in Senato relazione su regole AI”

18 Ottobre 2024

“Il governo sta facendo molto sull’intelligenza artificiale: il dipartimento che dirigo ha istituito una commissione che ha prodotto una relazione estremamente corposa inserita nel disegno sull’intelligenza artificiale che in questo momento è all’esame del Senato: si tratta di proteggere il copyright e il diritto d’autore, rendere trasparenti i contenuti fatti con intelligenza artificiale istituire una nuova fattispecie di reato cosiddetta deep fake”. Lo ha detto Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’editoria, in occasione della conferenza stampa di presentazione, su iniziativa del senatore Antonio De Poli, del Digitalmeet 2024, il più grande festival italiano su alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese, in programma dal 21 al 27 ottobre 2024. Il titolo del convegno organizzato in Senato è ‘L’etica dell’intelligenza artificiale’.