Digitalmeet 2024, dal Pozzo: “Combattere stereotipo promuovendo eccellenze femminili in materie Stem”

18 Ottobre 2024

Per avere più laureati in materie Stem e uscire dalla vecchia mentalità che vede tutt’oggi ancora poche donne impiegate nelle imprese digitali: “Dobbiamo combattere questo stereotipo diffondendo la cultura che le donne possono essere assolutamente capaci, anzi, in alcuni casi addirittura migliori dell’uomo. Questo lo possiamo fare promuovendo i casi di eccellenza”. E’ quanto affermato da Gianni dal Pozzo, presidente Alumni, a margine della conferenza stampa di presentazione, su iniziativa del senatore Antonio De Poli, del Digitalmeet 2024, il più grande festival italiano su alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese, in programma dal 21 al 27 ottobre 2024. Il titolo del convegno organizzato in Senato è ‘L’etica dell’intelligenza artificiale’.