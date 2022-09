Dinoi (Aepi): “Serve governo politico, che istituisca Consulta aperta per ascoltare imprese”

Settembre 17, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Per noi è fondamentale che il mondo delle imprese venga ascoltato, soprattutto dopo le elezioni. Abbiamo lanciato oggi l’idea di avere una Consulta aperta, che non termini con un incontro di alcuni con il governo del momento. Andiamo incontro a un autunno-inverno catastrofico, chiediamo ai governi che verranno di istituire questa Consulta che abbia una continuità. Poi chiediamo un governo politico. Noi siamo per dare stabilità, che serve non solo al nostro interno ma anche agli investitori stranieri. Per fare questo serve che la politica si riassuma la propria responsabilità di essere guida del nostro Paese”. Così il presidente della Confederazione Aepi, Mino Dinoi, a margine della giornata conclusiva della festa nazionale di Aepi a Labro.