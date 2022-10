Ottobre 6, 2022

La guardia di finanza ha arrestato sette persone accusate di avere rubato carburante dai mezzi di servizio dell’Ama, municipalizzata dei rifiuti di Roma, e di averlo poi rivenduto. Quattro dei soggetti finiti in manette sono dipendenti Ama e tutti sono indagati per associazione a delinquere finalizzata al peculato.

Il gip ha inoltre disposto il sequestro preventivo di beni per oltre 200mila euro, nella disponibilità di altri 6 dipendenti della società partecipata.