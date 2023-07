Luglio 13, 2023

Your browser does not support the video tag.

Sull’accordo fra Tim e Dazn sui diritti tv per la trasmissione della Serie A 2021-2024, arriva la sanzione dell’Antitrust. L’Authority ha infatti multato Tim per oltre 760mila euro e Dazn per più di 7,2 milioni. Dall’accordo tra le due società, l’Antitrust ha rilevato possibili effetti dannosi per le dinamiche competitive in atto nel settore delle telecomunicazioni.