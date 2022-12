Diritto d’asilo, i dati del Rapporto Migrantes

Dicembre 13, 2022

Diritto d’asilo 2022: sono oltre 4.400.000 le persone registrate per la protezione temporanea solo nell’Ue fino all’inizio di ottobre. Lo registra il Rapporto Migrantes sul diritto d’asilo 2022 presentato oggi a Roma alla presenza del presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi e di mons. Gian Carlo Perego, presidente di Migrantes. Alla fine dello scorso giugno, ormai nel pieno della crisi umanitaria ucraina, vivevano in Italia poco meno di 296 mila “rifugiati” (cioè rifugiati in senso stretto e persone con protezione complementare o temporanea, e quindi profughi ucraini inclusi: la cifra equivale a cinque persone ogni mille abitanti). Però alla stessa data i rifugiati in Francia erano 613 mila e in Germania addirittura 2.235.000. Alla fine del 2021, prima della guerra, i rifugiati in Italia calcolati dall’Unhcr erano solo 145 mila, mentre la Francia ne ospitava già mezzo milione e la Germania 1.256.000.