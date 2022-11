Disabilità, Banfi (Biogen): “Con ‘Abitiamo nuovi spazi di libertà’ si punta a qualità della vita”

Novembre 23, 2022

“Il progetto ‘Abitiamo nuovi spazi di libertà’ vuole andare nella direzione di saper trovare, insieme alle istituzioni, alla comunità scientifica e alla comunità delle persone che convivono con le malattie neuromuscolari, un contesto che possa rendere la vita di queste persone più facile e vivibile possibile, dove la qualità della vita sia al centro degli interessi di tutti noi”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Biogen Italia, Giuseppe Banfi, a margine della presentazione a Roma del progetto ‘Abitiamo nuovi spazi di libertà’.