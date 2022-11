Disabilità, Regondi (Centri Clinici NeMO), “‘Abitiamo nuovi spazi di libertà’ nato da bisogno pazienti neuromuscolari”

Novembre 23, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Il progetto nasce dal bisogno espresso dai pazienti neuromuscolari dei centri clinici NeMO raccolto dai clinici e dai ricercatori di NeMO e di NeMO Lab. Sulla base di questo bisogno abbiamo elaborato uno spazio e una progettualità che potesse fornire una risposta tecnologica all’altezza di questi bisogni. Abbiamo poi creato una ricerca e una survey per misurare gli obiettivi e i bisogni ed elaborare una risposta che fosse sempre più strutturata e tecnologicamente avanzata. Da qui nasce il Forward Paper che sintetizza i risultati di un lavoro di team congiunto”. Lo ha spiegato Stefano Regondi, direttore generale Centri Clinici NeMO e NeMO Lab, a margine della presentazione a Roma del progetto ‘Abitiamo nuovi spazi di libertà’.