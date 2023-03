Marzo 15, 2023

Anoressia, bulimia, abbuffate incontrollate. I disturbi del comportamento alimentare o Dca colpiscono sempre di più e presto, soprattutto le ragazze, con esordio precoce tra i 12 e i 17 anni se non prima. La Sinpia, Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, ha lanciato l’allarme in vista di oggi 15 marzo, Giornata nazionale del Fiocchetto lilla dedicata ai Dca.