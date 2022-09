Settembre 13, 2022

Via libera al decreto Aiuti bis, in attesa della sua conversione in Senato oggi e del successivo passaggio alla Camera.

Trovata l’intesa sull’emendamento al Superbonus. La modifica stabilisce che la responsabilità in solido nella cessione dei crediti dei bonus edilizi e superbonus si configura solo se il concorso nella violazione avviene “con dolo o colpa grave”.