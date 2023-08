Dl Asset, contro caro voli stop fissazione dinamica tariffe

Agosto 11, 2023

Your browser does not support the video tag.

Per contrastare il “caro voli”, si vieta la fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aree, modulata in relazione al tempo della prenotazione, se la fissazione è applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole e avviene durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale e se conduce ad un prezzo di vendita del biglietto, o dei servizi accessori, del 200% superiore alla tariffa media del volo. E’ quanto si legge nel comunicato di Palazzo Chigi in materia di misure a tutela degli utenti di servizi di trasporto aereo e terrestre.