Ottobre 4, 2022

Ad un anno dalla Ryder Cup, la DMO Lazio Golf District porta avanti le sue iniziative per la promozione turistica sul territorio. Dal 26 al 29 settembre, una delegazione composta da stampa specializzata e da rappresentanti della Federazione di golf provenienti dalla Germania, ha incontrato rappresentati della Federgolf italiana per visitare assieme alcune delle località turistiche del territorio laziale.