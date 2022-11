Novembre 4, 2022

Dal 2024 si salirà in auto sui passi del Pordoi, Gardena, Sella e Campolongo solo prenotando online. Lo ha annunciato il Governatore del Veneto Luca Zaia presentando la “Dolomiti Low Emission Zone”, un’iniziativa nata dall’accordo tra le Province interessate, la Regione Veneto e i ministeri delle Infrastrutture e dell’Innovazione Tecnologica.