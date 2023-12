Dolore cronico per 10 milioni di italiani

Dicembre 22, 2023

Sono 10 milioni gli italiani che soffrono di dolore cronico. E’ quanto emerge da un rapporto del Censis secondo il quale i costi sociali di questa patologia sono stimati mediamente in 6.304 euro l’anno per paziente. Il dolore cronico condiziona le attività di chi ne è affetto fino a veri e propri deficit che nel tempo sfociano in ansia e depressione.