Aprile 13, 2023

Sciopero nazionale dei treni domani dalle 9 alle 17. Possibili cancellazioni di Frecce rosse e argento, Intercity e treni regionali ma con fasce di garanzia. La protesta è indetta dai sindacati contro il peggioramento delle condizioni di lavoro sia dei ferrovieri sia degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizia e ristorazione.