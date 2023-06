Giugno 2, 2023

Your browser does not support the video tag.

Quella di domani al Parco dei Principi tra Paris Saint Germain e Clermont sarà l’ultima partita di Lionel Messi nel campionato francese. Il campione argentino saluta Parigi dopo due stagioni dove ha totalizzato 74 presenze e 32 gol. Ancora nessuna certezza sul suo futuro.