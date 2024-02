Domenica al museo domani 4 febbraio

Febbraio 3, 2024

Domani domenica 4 febbraio si rinnova l’appuntamento con ‘Domenica al museo’, l’iniziativa del ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. A gennaio l’affluenza registrata è stata di 150.193 persone.