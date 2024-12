Don Felice Bruno (Servizio Poste): “Nuovo ufficio postale idoneo e accogliente per tutti i pellegrini”

19 Dicembre 2024

“Il nuovo ufficio postale mobile è “un segno di attenzione per i numerosi turisti che verranno in occasione del Giubileo. Dopo 25 anni di lavoro del vecchio ufficio mobile, donato sempre da Poste Italiane, finalmente ora diamo loro la possibilità di avere un ufficio postale accogliente, bello, capace di poter accogliere numerosi pellegrini e di poter dare loro tutti i comfort possibili. L’ufficio postale precedente non era attrezzato per poter accogliere persone con diverse abilità e non aveva tutte le caratteristiche necessarie per la sicurezza. Ora invece abbiamo tutto ciò che serve”. Così, Don Felice Bruno, F. D. P. Capo Ufficio del Servizio Poste e Filatelia, in occasione dell’inaugurazione del nuovo ufficio postale mobile Vaticano in piazza San Pietro. I lavori sono stati commissionati da Poste Italiane, che ha donato il nuovo ufficio postale al Governatorato.