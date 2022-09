Settembre 12, 2022

In occasione della presentazione dell’aula del futuro della scuola primaria Collodi dell’istituto Barozzi Beltrami di Rozzano, in provincia di Milano, l’architetto Giorgio Donà, dello studio Stefano Boeri Interiors, parla dell’attenzione rivolta alla sostenibilità nel corso dell’ideazione e della realizzazione dell’aula.