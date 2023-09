Settembre 27, 2023

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i suoi figli adulti sono stati accusati di frode. Il giudice della Corte Suprema di New York, Arthur Engoron, ha stabilito che Trump è responsabile di frode, nell’ambito del procedimento civile intentato dalla procuratrice generale Letitia James contro l’ex presidente. La richiesta di danni è per 250 milioni di dollari. Il processo potrebbe durare fino a dicembre.