Donazioni per 230 mila euro ad Aisla per sostenere la ricerca sulla Sla

20 Dicembre 2024

Your browser does not support the video tag.

La campagna ‘Natale solidale’, lanciata da Aisla a Roma il 21 novembre, ha raggiunto la cifra record di 230 mila euro di donazioni. Con il supporto di Galbusera Tre Marie, NeMo e SlaFood, Aisla ha celebrato questo traguardo importante in occasione dell’evento conclusivo della campagna, il Christmas party di Milano. Presso lo store di Galbusera in Piazza San Babila, si sono riuniti volontari, sostenitori, persone con Sclerosi laterale amiotrofica e le loro famiglie, tutti uniti da un obiettivo comune: la solidarietà. Ad oggi la sla non ha una cura, ma, come ha sottolineato la presidente di Aisla Fulvia Massimelli ‘la cura deve solo essere trovata’, proprio per questo il sostegno alla ricerca gioca un ruolo fondamentale nella lotta alla patologia.