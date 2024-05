Donazzan (Fratelli d’Italia): “Abbiamo a cuore ascolto verso imprese italiane”

15 Maggio 2024

“Oggi abbiamo bisogno di più Italia in Europa e Fratelli dell’Italia, in qualità di responsabile nazionale del Dipartimento, ha molto a cuore l’ascolto verso le imprese italiane e il fatto che le direttive impattino nel miglior modo possibile sul sistema produttivo italiano. Fare il bene dell’Italia vuol dire anche fare il bene dell’Europa”. Con queste dichiarazioni, Elena Donazzan, Assessore Istruzione, Formazione, Lavoro, Pari Opportunità del Veneto e candidata per Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, è intervenuta in occasione dell’incontro degli imprenditori nordestini con i candidati al Parlamento Europeo della circoscrizione nord-orientale (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto), presso il Four Point by Sheraton di Padova, al fine di aprire un confronto diretto sulle proposte del documento di Confindustria, il position paper “Fabbrica Europa”.