Maggio 27, 2022

Il 90% delle barriere coralline tropicali è a rischio estinzione nei prossimi anni. Per questo Mars lancia il progetto Hope con il marchio Sheba a fare da portavoce. L’obiettivo è restaurare entro il 2029 ben 185 mila metri quadrati di barriera corallina.