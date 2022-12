Donna sport, Salis: “Connubio tra sport ed istruzione è fondamentale”

Dicembre 14, 2022

Your browser does not support the video tag.

Giunto alla sua sesta edizione, il concorso ‘Donna sport’, ideato da Gruppo Bracco e realizzato con il patrocinio di Coni e Comitato Italiano Paralimpico, ha l’obiettivo di sostenere e valorizzare lo sport femminile, sommando insieme meriti scolastici e atletici. Il concorso è infatti rivolto a tutte le atlete e paratlete che abbiano ottenuto tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 risultati sportivi di rilievo e che nell’anno scolastico/accademico 2018-2019 abbiano frequentato con successo un corso di studi. Parla dell’importanza del progetto Silvia Salis, vicepresidente vicario del Coni.