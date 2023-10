Ottobre 20, 2023

L’attaccante del Monza Alejandro ‘Papu’ Gomez, è risultato positivo a un controllo antidoping effettuato ai tempi del Siviglia nel novembre del 2022, poco prima di giocare il Mondiale con l’Argentina. Per il 35enne argentino è arrivo una squalifica di due anni.