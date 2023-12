Dopo il Covid gli italiani comprano online, calano i negozi di vestiti

Dicembre 10, 2023

Your browser does not support the video tag.

Il numero dei negozi di abbigliamento è sceso di oltre 9mila unità negli ultimi 5 anni a causa di pandemia e cambiamenti nelle abitudini di consumo degli italiani. I dati di Unioncamere e InfoCamere parlano di una riduzione dei punti vendita tra il 2019 e il 2023 di quasi l’11%. Una dinamica che riflette anche la forte crescita del commercio online e degli acquisti tramite piattaforme dedicate.