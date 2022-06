Giugno 1, 2022

Pubblicata oggi sulla Gazzetta ufficiale la sentenza della Corte costituzionale sul doppio cognome. Gli effetti della sentenza investiranno tutti i nuovi nati ai quali non è stato ancora attribuito il cognome. Quindi dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la sentenza troverà applicazione alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta