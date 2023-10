Dossier aborti in Italia, in calo soprattutto tra le più giovani

Ottobre 9, 2023

In Italia, nel 2021, sono state notificate 63.653 interruzioni volontarie di gravidanza. Il dato conferma il continuo andamento in diminuzione dal 1983, con un calo del 4,2% rispetto al 2020. Questa la fotografia scattata dalla Relazione sull’attuazione della legge 194, riferita al 2021, trasmessa al Parlamento dal ministro della Salute e pubblicata sul portale del ministero.

Anche il tasso di abortività (il numero di Ivg su 1.000 donne di età 15-49 anni residenti in Italia) conferma il trend in diminuzione del fenomeno: è risultato pari a 5,3 per 1.000 nel 2021 (-2,2% rispetto al 2020). Il dato italiano rimane tra i valori più bassi a livello internazionale, si sottolinea nella relazione. Nel 2021 il numero di aborti è diminuito in tutte le aree geografiche e in tutte le fasce di età rispetto al 2020, in particolare tra le più giovani.