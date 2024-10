Dossieraggi, Meloni: “Problema non è hackeraggio ma infedeltà funzionari”

31 Ottobre 2024

“Dossieraggi? Esiste un mercato delle informazioni, come si rubavano i gioielli, oggi accade con le informazioni. Prima in banca, poi a Milano, poi a Roma…. Avevamo già varato un tavolo, ma la cosa più importante è l’infedeltà dei funzionari, non sono degli estranei, ma funzionari italiani che usano il loro potere per fare altro con quelle banche dati, il problema non è l’hackeraggio”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di Cinque minuti, su Rai 1.