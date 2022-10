Dott. Berrino: “Mangiare legumi e cereali per non ammalarsi”

Ottobre 17, 2022

In occasione della giornata mondiale dell’alimentazione del 16 ottobre, torna “Seminare il Futuro” la manifestazione organizzata dall’omonima Fondazione e da NaturaSì, giunta ormai alla dodicesima edizione.

Intervenuto anche il Dott. Franco Berrino, medico epidemiologo, che ha decantato doti e virtù di cereali e legumi: “Per scongiurare il rischio di ammalarsi, bisogna tornare a un’alimentazione sana – ha detto ai cronisti – cereali e legumi sono il cibo dell’uomo. Torniamo a mangiare questi alimenti tutti i giorni”