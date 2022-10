Ottobre 17, 2022

Piena solidarietà alla campionessa di volley Paola Egonu”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nella telefonata di ieri all’azzurra 23enne, come si legge sull’account twitter di Palazzo Chigi. “E’ un orgoglio dello sport italiano, avrà future occasioni per vincere altri trofei indossando la maglia della Nazionale” ha aggiunto.