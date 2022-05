Maggio 20, 2022

Governo, Draghi stringe su tempi del Pnrr: Ddl concorrenza in aula entro maggio. Ieri la convocazione del Cdm a sorpresa che si rivela una riunione lampo, appena 8 minuti. Draghi annuncia che sulla riforma della concorrenza non sono ammessi ritardi, essendo uno dei pilastri del Pnrr.