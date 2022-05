Maggio 3, 2022

“Le istituzioni che i nostri predecessori hanno costruito negli scorsi decenni hanno servito bene i cittadini europei, ma sono inadeguate per la realtà che ci si manifesta oggi davanti”. Lo ha detto Mario Draghi al Parlamento Ue, facendo notare come “la pandemia e la guerra” abbiano “chiamato le istituzioni europee a responsabilità mai assunte fino ad oggi”.