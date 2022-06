Giugno 16, 2022

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è arrivato a Kiev. Insieme al premier ci sono il presidente francese, Emmanuel Macron, e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Nell’agenda dei leader europei, l’incontro con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.