Maggio 31, 2022

Il momento massimo di impatto” delle sanzioni adottate dall’Ue contro la Russia “sarà quest’estate, nel senso che avranno il loro impatto massimo da quest’estate in poi”. Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Bruxelles, precisando che le sanzioni su Mosca “dureranno molto molto a lungo”.