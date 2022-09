Settembre 20, 2022

“Solo l’Ucraina può decidere quale pace è accettabile”. Lo ha detto Mario Draghi ricevendo a New York il premio come statista dell’anno dell’Appeal of Conscience Foundation. “L’Occidente è stato fermo e unito nonostante i tentativi di Mosca di dividerci”, ha scandito Draghi applaudito anche dall’ex Segretato di Stato Usa Henry Kissinger.