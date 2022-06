Giugno 13, 2022

Dieci misure cautelari sono state eseguite dalla Guardia di Finanza di Napoli nell’ambito delle indagini su un’organizzazione napoletana dedita al narcotraffico. Tra gli arrestati anche i due fratelli Del Re, Armando e Antonio, responsabili del ferimento della piccola Noemi in un raid punitivo in piazza Nazionale il 3 maggio 2019. La quasi totalità dei soggetti colpiti dai provvedimenti restrittivi sono beneficiari del reddito di cittadinanza.