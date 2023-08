Agosto 18, 2023

La Guardia di finanza ha sequestrato 150 kg di cocaina al porto di Gioia Tauro. La droga era nascosta in un container di banane in una nave commerciale proveniente dalla Colombia, in servizio sulla rotta che passa da Panama. La cocaina di qualità purissima avrebbe fruttato oltre 30 milioni di euro sul mercato.