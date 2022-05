Maggio 18, 2022

Traffico di droga, 19 misure cautelari in un’operazione eseguita dai carabinieri della compagnia di Matera nella provincia stessa, ma anche a Bari, Roma e Taranto. Colpito un gruppo criminale specializzato nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti.