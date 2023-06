Droga, a Bari sequestrato un quintale di hashish

Giugno 13, 2023

Quasi un quintale di hashish è stato sequestrato a Bari dai finanzieri del comando provinciale che hanno arrestato anche l’uomo che la nascondeva, noto alle forze dell’ordine sempre per reati in materia di stupefacenti. La droga era a bordo di un’auto in sosta in un’area di parcheggio. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza, insospettiti, hanno effettuato un controllo accurato e hanno trovato 920 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 95 chilogrammi, all’interno del bagagliaio e di una scatola di cartone posizionata sul sedile posteriore. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti. Sotto sequestro la droga, l’auto e due smartphone. Sul mercato gli stupefacenti avrebbero fruttato circa un milione di euro.