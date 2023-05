Maggio 15, 2023

Arrestati dalla Guardia di finanza di Varese un narcotrafficante in fuga verso l’estero e un insospettabile orafo milanese che custodiva la sostanza stupefacente. Le indagini hanno accertato spedizioni per 61 Kg di ecstasy in Australia e Stati Uniti tra dicembre 2022 e maggio 2023 per un giro d’affari di 10 milioni di euro.