Luglio 6, 2023

Sono 22 le persone arrestate nell’ambito di una vasta indagine sul fiorente traffico di droga in varie zone della città di Gravina in Puglia. Le indagini dei carabinieri hanno tratto origine da un tentato omicidio maturato dopo la spaccatura interna al clan criminale Mangione.