Droga nascosta nei pneumatici, un arresto al traforo Frejus

Aprile 5, 2023

Un carico di droga nascosto tra i pneumatici. La polizia ha arrestato un italiano per traffico internazionale di un ingente quantitativo di eroina e cocaina. In particolare, nel corso dei consueti controlli dei flussi provenienti dalla Francia attraverso il traforo del Frejus, per il contrasto della criminalità transfrontaliera, personale del settore polizia di frontiera di Bardonecchia (Torino) ha effettuato il controllo di un’auto, condotta da un italiano di 50 anni. Gli agenti di polizia hanno ispezionato i pneumatici e, insospettiti perché erano molto pesanti, li hanno tagliati trovando un grosso quantitativo di sostanza stupefacente, suddivisa in piccoli ovuli contenuti in calze di nylon, per un peso complessivo di circa 34 chilogrammi.