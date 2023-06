Giugno 14, 2023

Operazione antidroga della Gdf di Genova e La Spezia. 9 persone sono finite in carcere a vario titolo accusate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e tentata importazione in Italia di 100 chili di cocaina scoperti in un container a bordo di una motonave salpata da Guayaquil.