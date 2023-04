Droga, smantellata piazza di spaccio a Palermo: 17 misure cautelari

Aprile 17, 2023

Maxi operazione antidroga a Palermo. I carabinieri della Compagnia San Lorenzo hanno dato esecuzione a 17 provvedimenti cautelari (8 in carcere, 3 domiciliari, 5 obblighi di dimora e un collocamento in comunità per un minorenne) emessi dal gip del Tribunale di Palermo e del Tribunale per i minorenni. Le accuse a vario titolo sono spaccio di sostanze stupefacenti, rapina aggravata, detenzione illegale di arma clandestina e munizioni, ricettazione e furto aggravato.

L’indagine, portata avanti dai militari del Nucleo operativo San Lorenzo tra ottobre 2021 e febbraio 2022, ha fatto luce su una piazza di spaccio nel quartiere Zen 2, gestita da pusher dediti principalmente allo smercio di cocaina, hashish e marijuana.