Droga, traffico internazionale e spaccio: 18 arresti

Febbraio 16, 2023

Your browser does not support the video tag.

Oltre 100 militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste, dello Scico della Guardia di Finanza e dei Reparti competenti per territorio, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali in carcere nei confronti di 18 persone di origine nigeriana, in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Toscana, tutti indagati nell’ambito di un’operazione finalizzata al contrasto del traffico internazionale e dello spaccio di sostanze stupefacenti.