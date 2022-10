Droga, traffico stupefacenti tra Basilicata e Puglia: arresti

Settembre 30, 2022

Your browser does not support the video tag.

Quindici persone sono state arrestate (undici sono finite in carcere e quattro ai domiciliari) e altre sette raggiunte da misure cautelari, quali divieti di dimora o obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, in un’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza e condotta dai carabinieri del comando provinciale che hanno sgominato un’associazione a delinquere specializzata nel traffico di sostanze stupefacenti. Le piazze di spaccio sono localizzate nel Vulture Melfese, nel Potentino, mentre i fornitori della droga, marijuana e cocaina, sono stati individuati in provincia di Foggia.